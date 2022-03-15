新冠疫情以來，人人口罩不離身，導致手機Face ID解鎖不便，15日蘋果iPhone發布iOS 15.4新版作業系統，戴口罩終於也可以解鎖手機，新功能推出後讓大批果粉暴動，不過有一類人更新後發現無法使用，崩潰直呼「被放生」。

iOS 15.4正式版上線後，許多網友在《PTT》興奮表示，「蘋果終於出了，口罩解鎖開始刷起來！」大讚使用Apple Pay、Line Pay、銀行App，終於可以戴口罩解鎖Face ID及簡訊捷徑實聯制，直呼「只能說太方便、太好用了！」。

不過也有一群人更新後，發現仍然無法戴口罩解鎖Face ID，原來這項新功能只適用於iPhone 12以上的版本，不少網友紛紛哀號「XS更新完才發現沒有，繼續打密碼」、「好慘！11以下直接被放生」、「XS錯了嗎」、「XS怒噓」、「XR不行，哭啊」、「X 哭暈在廁所」。

根據iOS 15.4新版作業系統，新功能包括戴口罩解鎖、點擊支付（Tap to Pay）和新的表情符號（emoji）等，iPhone用戶現在就可以下載更新，且戴口罩解鎖FaceID的功能也適用於Apple Pay，但只有iPhone 12以上的版本可以使用。