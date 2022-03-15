俄羅斯富豪當前面臨全球制裁，外傳鋁業巨擘德里帕斯卡（Oleg Deripaska）位於倫敦的一棟豪宅昨天(14)遭佔領，四名示威群眾非法入侵後在陽台掛滿寫著「房產已被解放」、「普丁滾吧」的旗幟。警方已於昨日(14)逮捕一行人到案，該區也圍上封鎖線禁止民眾進入。

四名示威群眾非法入侵後在陽台掛滿寫著「房產已被解放」、「普丁滾吧」的旗幟。

早前才報導普丁二女兒季霍諾娃（Katerina Tikhonova）名下豪華別墅遭俄羅斯反對派分子佔領，同一時間又傳出，一名鋁業巨擘德里帕斯卡的豪宅也遭殃。根據「全國公共廣播電台」(NPR)報導，四名示威者於14日凌晨1點左右闖入，在陽台掛滿烏克蘭國旗，還有寫上辱罵普丁字眼的旗幟。他們認為自己的國家也因為俄烏戰爭受到威脅，希望這棟豪宅能提供烏克蘭難民庇護。其中一名來自立陶宛的抗議人士說:「裡面有太多房間了吧!還有電影和酒窖。」另一名則嗆聲:「你佔領烏克蘭，我們佔領你!」

Just sent this from people inside the house, empty rooms complete with a grand piano pic.twitter.com/QrWCh8aBd0 — Isabelle Stanley (@ImStanley) March 14, 2022

報導指出，數十名警力花了幾個小時試圖驅散他們，不過這群抗議分子相當頑固，死賴著不走。警方只好出動起重機將他們搜刮一空，畫面相當滑稽。

德里帕斯卡持有的這棟房產位於倫敦貝爾格拉維亞（Belgravia）的高級住宅區，該區是倫敦最昂貴的地段。緊鄰西敏市的海德公園(Hyde Park)、白金漢宮(Buckingham Palace)和哈洛德百貨公司(Harrods)，也是全球房價最貴的區域之一。英國政府上週公佈的寡頭制裁名單中，德里帕斯卡也是7名俄羅斯富豪之一。