台中一中本月11日發生「音樂課師生衝突」事件，導火線為任教音樂科的呂姓教師，因不認同一年級某班陳姓學生等4人的課堂分組報告內容，雙方交換意見時，呂姓教師因情緒過於激動而爆發言語衝突，過程經同班紀姓學生錄影公開於網路上，一時引發全台討論。而因歷屆學生流傳為呂師取綽號「白雲」，令搞笑藝人白雲無端被捲入風波，日前他的維基百科職業被竄改加上「台中一中音樂教師」，也在社群瘋傳。

呂姓教師在3月要求任教的一年級學生，以「傳統樂」為主題分組報告，陳姓學生等4人在報告中提到台閩一帶傳統表演藝術「南管」、「北管」，以及台灣文化習俗「牽亡魂」（一種殯葬科儀）。11日上午8時至10時為該班音樂課，在陳生組別報告前，先將簡報上傳至教室電腦。呂師檢視後，發現該組學生製作內容不符合事前分配、規定好的各組主題範圍，例如其中南、北管非屬一年級授課範圍，而是二年級課程。呂師要求不合規定部分簡報應予刪減，原先規劃的30至40分鐘簡報只剩約17分鐘內容。

（影片來源取自《中時新聞網》若有移除請見諒）

陳生則認為，這些部份是陳姓學生自認花費最多心力製作的部分，希望能保留報告這些部分；教師並未事先明確告知「限定於課本內容」，不應據此要求刪除報告部分；基於上述理由，陳生希望教師收回成命，但呂師未予同意。學生後使用梗圖型式製作一部分簡報，也不被呂師認同，更遭呂師斥罵。因報告內容刪減後未達事前規定標準，陳生開始朗誦課本內容；呂師在此時要求學生下台，並繼續責罵學生；待情緒緩和後，呂師仍讓陳生等4人完成報告。

白雲經過切胃手術後狂瘦，近期已成功甩開福態。（圖／中時資料照）

因事發當時呂師情緒激動，被紀姓學生以手機錄影，錄下一部分的師生對話；之後紀姓學生又將影片上傳至YouTube，一天內點閱數破10萬。瘋傳過程中有些疑似訛傳，如某已被罷免的前桃園市議員在其臉書貼文指述，是學生在提到牽亡歌時播放音樂，並以搞笑藝人「白雲」的頭像為素材製作梗圖，才導致呂師不滿；但現場錄影者紀姓學生則反駁說梗圖頭像是「王力宏」；呂師事後也反駁是因梗圖而情緒失控的說法。

據傳在2020年，呂師就曾因學生以「白雲」稱呼她而心生不滿，在課程進行中氣憤地斥罵學生，並扣減學生平常成績分數。無論事件始末哪處為訛傳，搞笑藝人白雲終究被無端捲入，日前他的維基百科基本資料還遭到竄改，在職業欄被鬧事網民加插「台中一中音樂教師」字樣；被眼尖網友截圖後在臉書社群瘋傳，雖然後來維基頁面被修正回來，但以名人美醜形象影射終究是網路霸凌行為，對呂師或白雲都不甚公平。