台南市麻豆新樓醫院關心勞工健康，由牙科醫師黃聖傑帶領醫療團隊，15日至宸茂營造公司工地現場，進行戒檳榔宣導活動及免費口腔黏膜檢查，讓沒空至醫院檢查的勞工朋友能顧及口腔健康。

麻豆新樓醫院表示，據統計，建築業是嚼檳榔比率較高的行業之一，而嚼食檳榔、吸菸、喝酒，都是造成口腔癌可能的危險因子。

受到工作性質及疫情影響，勞工較不易到醫院就醫與篩檢，因此麻豆新樓醫院直接將醫療團隊帶到營造業現場，在工地進行口腔黏膜檢查，讓勞工免到醫院就可接受檢查服務。麻豆新樓醫院除15日為宸茂營造公司工人檢查，9日也到利德工程公司於白河區白河水庫工地為勞工檢查口腔黏膜。

黃聖傑強調，口腔癌其實是最容易預防及發現的癌症之一，口腔黏膜異常可以看得到、摸得到，但若不做篩檢就找不到，早期發現早期治療，可確實降低癌症的發生和死亡。

麻豆新樓表示，國民健康署補助30歲以上嚼檳榔（含已戒）或吸菸民眾每2年1次免費口腔黏膜篩檢查，詳情可打免費口腔黏膜篩檢專線查詢。

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