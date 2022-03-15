郭黃月美阿嬤（右2）參加考前加強班，成功考取國小學力。（圖／翻攝自嘉義縣政府教育處臉書）

嘉義一名70歲阿嬤夢想成為一名外燴廚師，在考取丙級廚師證照後，應徵學校廚工才發現「須具備國小學歷」，從小被迫輟學的她決定自學進修，並參加縣府自學進修小學學力鑑定考試，在老師、家人支持鼓勵下，13日應試後如願取得同等學力，朝「總鋪師」夢想更邁進一步。

嘉義縣13日舉辦111年度自學進修國民中小學畢業程度（含身心障礙國民）學力鑑定考試，考生今年報名考生國中有7人、國小有10人，其中一名70歲阿嬤郭黃月美女士，因小時候幫忙家裡務農，加上重男輕女的觀念，只就讀到小三就輟學，但阿嬤嚮往成為一位外燴廚師（總鋪師），在取得丙級廚師證照資格，發現須具備國小學歷才能應聘學校廚工，因此決定重新拾起書本再度求學。

郭黃月美女士因數學科目讓她心生挫折，差點「翹考」了。但參加了縣府為考生精心規劃的「考前加強班」後，加上擔任新住民學習中心的秀桂老師及朋友的鼓勵下，毅然收起棄考念頭，如期參加考試，並獲取好成績，取得國小學力。

阿嬤除了利用平日苦讀外，小女兒假日時也會陪她一起認真看書。當得知3月13日要舉辦學力鑑定考試，卻巧合撞期小女兒訂婚的日子，原本阿嬤想要放棄這次考試，但在小女兒的鼓勵下決定將訂婚日期延後，毅然決然來參加考試。看到阿嬤辛苦的戴著眼鏡，認真揮筆疾書作答的模樣，實在令人敬佩。阿嬤一派輕鬆地說：「不管最後考試結果如何，盡力就好。」

此外，這次考試國小國語作文題目為「最珍貴的禮物」，有位考生寫到她最珍貴的禮物是「我來台灣參加自學學力鑑定考試的准考證」，在文中表示這張准考證除了是代表她來台灣為了提升自己能力的一種證明外，更是透過它認識了一起參加考試的同學，一起學習台灣文化、了解台灣歷史，還透過它感受到上課老師的用心，所以認為這張准考證是她最珍貴的禮物，讓現場工作人員相當感動。