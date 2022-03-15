29歲大陸戲劇男神鄧倫因逃漏稅近2.1億台幣，得補繳4.7億台幣的稅款和罰金，本人稍早之前發聲明致歉仍無法止血，手上的代言陸續丟光，連曾在節目中合作過的藝人Angelababy、楊冪、何炅、王嘉爾、陳小春、吳尊等，都有可能因為這場風波，導致節目被下架。

鄧倫這幾年接演陸劇《歡樂頌2》、《楚喬傳》、《一千零一夜》、《香蜜沉沉燼如霜》及參加真人秀節目《爸爸去哪兒》躍升大咖藝人，接下來還有高達16部作品將拍攝，卻陷入逃漏稅醜聞，手中剛接下的代言大陸雲米科技也在2個多小時內飛了，其餘合作品牌雪花秀、寶格麗、桂格等10項恐怕也會被切割。

除此之外，鄧倫參加的綜藝節目3季《密室大逃脫》、《爸爸去哪兒5》、《極限挑戰6》等，也有可能因為這次風暴而全面下架，受影響的藝人有Angelababy、楊冪、何炅、王嘉爾、陳小春、吳尊等。

鄧倫今（15日）傍晚在微博證實此事，並發聲明道歉：「在配合這次稅務部門檢查的過程中，我已深刻自省，深刻認識到自己的錯誤，我接受稅務機關的一切決定，我願意承擔相關一切責任及後果，並且一如既往地積極努力工作，疫情當前佔用公共資源深深地表達歉意。」但留言區已被大量謾罵聲攻佔，還被嗆聲「封殺吧」、「自毀前程」、「逃稅劣跡藝人必須涼涼」等，演藝事業岌岌可危，恐怕沒辦法像他說的「一如既往地積極努力工作」。