有網友認為「莫忘世上苦人多」，該父親應是為生活不得已；另一派則認為帶著小孩實在太危險了。（翻攝臉書《●【爆廢公社二館】●》）

有網友留言表示遇到這名父親會將玉蘭花全買光，讓他早點帶孩子回家。（截自臉書《●【爆廢公社二館】●》）

穿梭車陣、在街頭賣玉蘭花、發海報的工作者，經常引發兩派爭議，日前有網友在新北市五股馬路上，目睹一名爸爸「胸前背一個、手上牽一個」，帶著2個孩子在車流中賣玉蘭花，再度引發爭論。大部分網友認為「莫忘世上苦人多」，認為該父親應是不得已；另一派則認為帶著小孩實在太危險了。

一名網友在臉書社團《●【爆廢公社二館】●》分享照片並感慨發文：「停紅燈看到，這一幕看了真的感觸良多，五股，要酸不用留言。」，照片中只見一名男子胸前背一個幼小的孩子，手上還牽著一個看起來應有國小年紀的男童，在車陣中穿梭賣玉蘭花，還坐在分隔島上休息。

多名網友回應在五股看過這名父親，還有人說遇到時直接將玉蘭花買光，讓這名父親早點帶小孩回家，大部分網友認為：「莫忘世上苦人多」、「看到這畫面心裡酸酸的」、「如果有人可以顧小孩，或有公司可以帶小孩上班的！我相信這個爸爸，應該也想找個正常、穩定的工作啊！畢竟，誰希望帶著小朋友，穿梭在大馬路上賣蘭花！三寶那麼多！」、「我覺得他很棒，至少他能承擔，有多少人遇到這種狀況，拍拍屁股就走人了」。

但也有網友直言：「發生車禍誰可憐？」、「這樣很危險吧，跟酸不酸沒有關係，大人要賣東西賺錢沒話說，至少不要讓小孩也在危險中，可以讓小孩在安全的人行道上待著啊，在視線範圍內就好了」、「是辛苦了 但是也不應該坐在那裡吧…尤其帶著小朋友 很不應該 窮或是生活難過 要賺錢 也不該這樣 該有的安全意識要有」。更有網友建議應該請新北市社會局幫忙。