交通部2020年3月31日起實施《民用航空法》遙控無人機專章及「遙控無人機管理規則」，為亞洲第一個立法管理的國家，規定上路將屆滿2年，國內有7.8萬架遙控無人機註冊、核發約1.3萬張操作證。交通部也升級無人機專用的「Drone MAP」App，不只可查合法空域，還新增氣候資訊、報到報離、登錄個人資料等功能。

交通部統計，無人機管理法規上路後，已輔導823個法人團體通過遙控無人機能力審查、核准8118件遙控無人機飛航活動申請以及完成305架25公斤以上遙控無人機檢驗。

民用航空局建置的「遙控無人機管理資訊系統」與「Drone MAP」App，則可供國人查詢遙控無人機註冊、人員考照測驗、法人團體能力審查、飛航活動申請及確認禁限飛空域等資訊。

交通部航政司長何淑萍指出，民航局已於今年2月更新「Drone Map 2.0」，除了查詢空域，還可透過App了解天氣資訊、個人所擁有的遙控無人機及操作證等資料，並進行飛航活動「報到、報離」作業。

隨著遙控無人機應用多元發展，民航局已著手蒐集國際間無人機交通管理規範，後續將動態檢討相關法規配套措施，並與縣市政府合作推動無人機產業發展，以滿足我國實際作業需求，創造更友善的遙控無人機使用環境。