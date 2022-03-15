被劇迷封為「高分神劇」的BBC諜報驚悚劇《追殺夏娃》，由茱蒂康默（Jodie Comer）與吳珊卓（Sandra Oh）主演，故事講述頂尖探員夏娃與變態殺手薇拉內爾，交織出一連串限制級且暗黑的故事，2人劇中互相挑逗曖昧、相愛相殺的關係是一大看點。自2018年第一季開播以來，人氣居高不下，近來完結篇第四季開播，大結局走向掀起粉絲熱議。

劇中，吳珊卓和茱蒂康默在互相追殺的過程中，無法抗拒的迷戀上彼此，2人關係總是點到為止，又再次被迫分開，讓粉絲看得心癢癢。回顧雙女主充滿化學反應的經典場面，吳珊卓分享了三個她最喜歡的片段，分別是第一季薇拉內爾到夏娃家吃牧羊人派、第三季2人在公車肢體衝突後激吻以及第三季末浪漫雙人舞的畫面；茱蒂康默則笑說：「奇怪的是，我最喜歡（第一季）妳拿刀刺我的那一幕！」答案相當符合她在劇中變態殺手的奇葩性格。

茱蒂康默也賣關子透露，第四季還會有更多兩人情慾交鋒的精彩時刻，「本季將會有不少第一次出現的兩人互動，相信看完這一季，大家心中最喜歡的夏娃與薇拉內爾場面排名將會有所更動。」

談到2人如何在劇中營造互相吸引的感情，茱蒂康默感性表示：「我是發自內心的信任她，我們的工作方式是很自然的，在對方面前可以展現開放或脆弱。」吳珊卓也說：「我們互給驚喜、互相推動彼此，就像一位理想中的絕佳舞伴，一個總是會伸手抓住你、用正確方式旋轉你的人，我們之間確實擁有那種默契，很幸運能有這麼棒的對手演員。」

另外，吳珊卓也大讚茱蒂康默根本是「語言天才」，茱蒂康默本身是英國利物浦人，私下講話都帶有英國地域腔，卻能在劇中任意切換俄羅斯、法國、美國口音，四聲道使用駕輕就熟，讓吳珊卓驚豔直呼：「茱蒂有雙厲害的耳朵，她太有才華了！」《追殺夏娃》第四季可在myVideo及CATCHPLAY＋收看。