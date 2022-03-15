俄烏戰爭讓台海安全再度引起關注，外傳總統蔡英文已示軍方檢討現行4個月軍事訓練役的役期是否延長，但此事遭到總統府的否認。前立委林濁水直言，「真不幸，總統非得奉行一貫瞻前顧後，遇大事則猶豫不決的慣性嗎？」並以前總統陳水扁面啟動募兵制時的狀況為例，呼籲蔡英文不要猶豫，拿出總統該有的決斷。

總統府發言人張惇涵日前表示，該則報導並未向總統府查證。目前我國的兵役制度採「徵募併行」，當務之急是強化後備制度，落實「常備一體」，讓台灣面臨需要更多兵源之時，能夠迅速徵集足夠且精實的部隊，這也是現在後備教召制度改革執行的重點。

至於近來社會多所討論的義務役役期長度，張惇涵說，國防部有就相關意見納入評估中，但尚未有定案。然而，義務役役期長度，必須衡量戰訓任務的訓練量能，並符合國軍強化「不對稱作戰」的戰備思維，以有效應對現代戰爭的需求。

對此，林濁水14日在臉書上表示，看到總統下令檢討延長役期報導，發言稱讚，不料沒高興幾分鐘，總統府趕快澄清是假消息。他忍不住直言，「真不幸，總統非得奉行一貫瞻前顧後，遇大事則猶豫不決的慣性嗎？」

林濁水指出，當初陳水扁啟動募兵制是有強大民意基礎，但是現在民調延長役期已翻轉成壓倒性多數了，總統不在乎站在多數民意的對立面？還在猶豫什麼？懇請拿出總統該有的決斷吧。