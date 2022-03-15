南投林區管理處以紅外線攝影監測，在信義鄉濁水溪流域人和部落發現石虎蹤跡，隨即輔導種植苦茶的農民友善耕作，並且創立「人和自然」品牌，去年12月取得綠色保育標章認證；而且生態保育再傳捷報，在苦茶園拍攝到2隻野放追蹤的石虎。

信義鄉雖然是石虎的潛在分布區，但是過去的生態調查，主要在林道進行，沒有部落周邊的石虎觀察紀錄；2020年起，南投林管處在信義鄉執行「濁水溪4部落里山發展計畫」，進行紅外線機相機監測，在苦茶園農地發現石虎，並拍攝到白鼻心、台灣野山羊、山羌、穿山甲、藍腹鷴等野生動物。

苦茶園發現石虎後，農民接受輔導團隊建議，進行田間改善，營造友善野生動物棲息環境；人和苦茶產銷班長田克偉，認為保護生態環境可以帶動地方創生，號召成員響應參與友善耕作轉型，並於去年底取得綠色保育標章認證。

人和部落苦茶園，陸續拍攝到4筆石虎紀錄，其中2隻石虎有發報器項圈，經確認是特有生物研究保育中心野放追蹤的石虎；發現石虎的苦茶園分別位於卓棍溪兩岸山坡，推測是苦茶園環境開放，還有豐富的小型動物吸引覓食，也顯示當地確實是重要的生態廊道。

南投林管理處處長李政賢表示，「人和自然」友善品牌建立後，還獲得綠色保育認證，希望更多農友投入友善環境生產，透過夥伴關係的建立，提升保育意識，共同營造人與自然和諧共生的願景；未來還要強化石虎通報機制，獲得更多石虎數量數據後，提供縣府參考，將信義鄉納入石虎生態給付範圍。