隨疫情趨緩，屏東「南島民族論壇」睽違2年終復辦，15日起連3天在泰武鄉吾拉魯茲活動中心登場，主要探討氣候變遷與國土計畫、自然資源管理與經濟發展、轉型正義與自治等3大議題，縣長潘孟安盼藉此提升原民國際能見度。

潘孟安說，南島民族最東擴散到大西洋的復活節島，最西到印度洋的馬達加斯加島，最南到太平洋的紐西蘭，最北則是到台灣，而台灣南島民族的發源地就是屏東，這些史料代表著大航海時代的文化遷徙，從人類學、產業、文化、人口遷移等背景都值得探討。

他說，2016年他首次用屏東縣政府名義舉辦論壇時，很多人嚇一跳，大家都在想怎麼會有地方政府辦這個，但他認為屏東不是只跟其他縣市競爭，還要接軌國際，而沒有在地就沒有國際，屏東不是沒有這樣的場域，反而有很多內涵能夠來探討，進而面對問題、解決問題。

他強調，今年好不容易疫情趨緩，論壇終於可以復辦，但疫情因素不得不考量，所以這次沒有邀請國外團隊，以在台學者為主，但大家一樣可以腦力激盪，探討國土規畫、極端氣候、土地轉型正義等話題，這些也都是未來國際上大家要共同面對的議題。

論壇除邀請美國在台協會高雄分處處長禹道瑞、原住民族領域的專家學者、實務界人士及關心原住民族土地議題的民眾共同參與探討外，也有許多國外代表大使共同參加，包括奈及利亞駐華商務辦事處處長阿麥德、巴布亞紐幾內亞駐台商務代表處代表康德銘、諾魯共和國大使館大使凱法斯及夫人愛黛兒等。

原民處表示，3天都有邀請在地族人，或專業人士進行分享，盼藉此促進南島民族的產官學界代表對話，並建構南島語系國家之間的互動網絡，提升全球對於南島文化的瞭解，推動南島民族文化聯繫。