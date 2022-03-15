國內塗料龍頭永記（1726）去年營收達88.65億元，淨利8.82億元，換算稅後每股盈餘5.45元，由於國內電子廠工程需求、以及彩鋼漆外銷增強，今年第一季營運狀況還不錯。

永記董事會15日通過去年財報，2021年合併營收達88.65億元，比2020年的76.32億元，年增約16.16％，2021年淨利8.82億元，換算稅後每股盈餘5.45元，比2020年的5.13元，年增6.24％。

永記總經理陳弘偉15日指出，截至目前為止，今年第一季的營運狀況，還算不錯，主要是台灣各項電子廠建廠的用料需求續旺、以及彩鋼漆的外銷仍強，後者從永記主力客戶燁輝和盛餘的表現，便可看出。

永記累計今年前2月的營收約14.81億元，比去年2月的13.23％，年增約11.89％。

陳強偉表示，目前大家關注的外在政經環境，也是永記所關注的發展，便是俄烏戰爭、原物料價格變動，以及海上貨運尚未回到正常狀態。