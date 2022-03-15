國銀持續挺中小企業！金管會銀行局副局長童政彰15日公布，2022年1月國銀對中小企業新增放款新台幣280.21億元，其中中信銀行元月對中小企業新增放款就達95.3億元，奪下國銀之冠。儘管今年一月放款較去年同期衰退9.6％，但童政彰表示，放款動能還是有維持。

童政彰表示，截至2022年1月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達新臺幣8兆7,167億元，較上月底增加280.21億元，相較去年同期310億元，還是有維持一定量能。

就2022年1月對中小企業新增放款前五大銀行分別是：中信銀的95.3億元、土銀的新增放款87.88億元、台新銀新增放款73.65億元、北富銀新增放款71.79億元、玉山銀新增放款71.19億元。

童政彰表示，為鼓勵國銀對中小企業放款，金管會每年都會設定國銀對中小企業年度新增放款目標值，2020年、2021年都設定在3,000億元。2022年國銀新增放款目標值會在國銀總經理會議後定案，今年度國銀預期成長目標尚未出爐。

銀行局統計，2022年1月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為67.47％，占民營企業放款餘額比率為69.91％，分別較上月底之比率減少1.01及0.92個百分點；另2022年1月底中小企業放款之平均逾期放款比率為0.25％，較上月底減少0.02個百分點。

童政彰表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。