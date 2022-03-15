馭夫有術的郁方，近日在《姊妹靚起來》分享夫妻相處之道，表示家裡支出的大錢一定會想辦法讓老公來付，平常事情大部分都是她做決定，但只要老公有意見就會聽從老公的，這樣子一來有甚麼後果就是老公承擔。但郁方分享有一次臨時有事情需外出幾個小時，安排要請長輩幫忙顧小孩，但「神隊友」老公決定不要麻煩長輩，自己稍微顧幾個小時就好了自覺有把握，也想跟女兒培養感情，結果跟女兒玩一不小心害女兒跌倒撞到地板，讓女兒痛到大哭還哭到睡著。

郁方到家想說：「老公這麼厲害還會哄睡！」過去一看不得了，女兒整個頭瘀青還凹進去，老公才開始結結巴巴的解釋，直到現在這個疤還在女兒頭上，郁方說：「女兒本來要去選美的，這樣要怎麼選啦！」後來育兒「小事」如果老公決定要做甚麼，郁方都要思考再三。

另外，徐小可表示自己不喜歡做決定，所以家裡大部分事情都是阿BEN在管理，有一次要去月子中心探望生下第一胎的好友，本來想送紅包的徐小可在老公阿BEN就提議要選擇「挑禮物」送，徐小可就讓阿BEN決定，但遲遲沒看到禮物，小可還對自己催眠說：「要相信老公，不能胡思亂想」，結果阿BEN最後送到對方手上的是水果禮籃，整個禮籃造型像極了要去探病，讓剛生產的朋友感覺「心寒」對他們印像超差，還與他們漸行漸遠。