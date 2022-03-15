高雄2000戶停電因「被鳥擊」 王美花：鄉下還會有猴子、蛇跟松鼠

高雄市大社、燕巢2區今（15日）中午一度有2000戶無預警停電。經台電搶修後釐清原因，停電是因鳥擊碰觸到帶電設備，造成礙子破裂停電。經濟部長王美花對此說明，台電很多停電事故都是動物意外碰觸，導致相關設備壞掉；她補充，這在全世界都一樣，不僅是鳥，鄉下地方還會有蛇、猴子和松鼠等動物，都是會碰到的問題。

王美花表示，高雄停電事故確定是鳥擊，因碰觸到高處的礙子導致設備壞掉，「台電很多停電事故，也是因為動物不小心碰觸，導致相關設備壞掉的問題」。

對於記者提問，為何被鳥擊就會造成這種情況，是否有太脆弱的可能？王美花解釋，「不會，這個全世界都一樣，因為電線桿在空曠的地方，不僅是鳥，在鄉下地方還會有蛇、猴子、松鼠等等，都是會碰到的問題」。

另外，除了高雄有停電事故發生外，新北市中和區也因地下電纜故障，導致復興、南山等路段多達2127戶停電。王美花指出，中和的部分是地下的纜線壞掉，而這也很快就修好了。

台電於事故發生後即派員到現場搶修，新北市中和已經於12時7分全數復電；而高雄市大社區、燕巢區則於14時26分全數復電。