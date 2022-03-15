日本包括東京都在內18地實施的「防止蔓延等重點措施」將於21日期滿，東京都政府今天已向中央政府表明不再要求延長的想法。以東京都來說，長達約兩個月的防疫限制可望解封。

日本每日新聞報導，東京都知事小池百合子今天談到「防止蔓延等重點措施」時說，已向中央政府表達「目前已非再進一步延長的狀況」。小池的說法可說是事實上要求如期解除。

TBS電視台報導，東京都目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）專用病床使用率降到低於50%的約39%，重症病床使用率35.8%也低於國家設定的標準。

日本放送協會（NHK）報導，東京都政府今天傍晚已向中央政府表明不再要求延長重點措施的想法。

東京都等地從今年1月21日開始實施重點措施，中間經過兩度延長，若未再延長即將在3月21日期滿結束。

小池百合子說，在醫療從業人員、東京都民眾及業者等通力合作下，東京都病床使用率已低於國家設定的標準；不過，疫情要反彈回升也不過是一瞬間的事，不能放鬆警戒。

東京都今天新增7836例確診病例，較上週二減少1000多例；另新增15例死亡病例。

東京都重症患者較14日減少3人，總數61人。專用病床使用率已降到39.1%，較14日減少1.7個百分點。

至於大阪府的部分，大阪府知事吉村洋文今天說，雖然大阪府疫情整體來看有趨緩傾向，但並非一口氣減少，在年度轉換時期（日本每年4月為新年度）也必須思考疫情有可能再度擴散。

因此，吉村說，將會思考目前疫情、醫療量能現況及高齡者疫苗接種率等情況，16日決定如何因應重點措施21日期滿。

大阪府今天新增5980例確診病例，較上週二減少500多例；今天另新增45例死亡病例。大阪府至今累計病例數73萬7142例，包括4350例死亡病例。

日媒日前報導，有關目前在東京都等18個都道府縣實施的「防止蔓延等重點措施」，日本政府已在檢討如期於21日全面解封。

日本這18個地區疫情持續趨緩，截至3月10日止，除了青森縣、茨城縣及熊本縣外，其餘15地的新增確診病例都較前一週減少，可看出肆虐數個月的Omicron變異株疫情，正逐漸進入收尾階段。

一旦日本政府決定全面解封，預料首相岸田文雄最快16日舉行記者會，對外宣布這項政策方針。