泰豐輪胎（2102）備受矚目的中壢舊廠土地出售案，其中住宅案標售作業正式啟動，泰豐15日公告標售底價為95億元，比市場預期還要高，泰豐潛在處分利益可觀，今年業外可望大進補。

泰豐今天公告董事會通過，與不動產投資顧問公司戴德梁行台灣分公司簽定委任合約，委託辦理公開標售旗下子公司泰誠開發及榮誠開發名下的中壢廠土地及建物。泰豐並同步公布標售底價為95億元。

泰豐中壢舊廠兩塊土地，包括子公司泰誠旗下的住宅地約2.69萬坪，以及另一家子公司泰鑫擁有的工商綜合區土地約1.72萬坪。原本外界普遍估算兩塊地合計價格上看百億元，惟15日泰豐公告，光是其中的住宅地，售標低價就直接開出95億元，實際成交金額更有機會衝破百億元大關，價值比原本市場預期還要高。

另一塊由泰鑫持有的工商綜合區土地，也預計會在稍後啟動標售。

泰豐主管表示，15日簽約後，將正式委託戴德梁行辦理後續公開招標程序及相關事宜，但公司未說明進一步的時間表，外界推測公開標售時間可能落在5、6月。

如果順利，泰豐中壢廠標售的處分利益將會在今年入帳，除了泰豐本身將吞下業外大補丸，目前南港持有泰豐超過三成，為最大單一股東，南港今年業外也可望跟著大進補。

泰豐中壢舊廠土地出售案一路備受矚目，已故的南港輪胎榮譽董事林學圃，當初就是看中相關土地價值，對泰豐發動經營權之爭，經過激戰，由林學圃領軍的市場派成功擊退公司派，去年拿下泰豐經營權。

不過市場派合力拿下泰豐經營權後，卻又引發內鬨，市場派部分人馬希望加快土地出售，儘快獲利了結；但擅長資產開發的林學圃，傾向保留土地自行開發，以複製南港世界明珠案的勝利方程式，使泰豐土地出售案一波三折。不過隨著林學圃去年底驟逝，泰豐土地出售案轉趨單純，15日正式啟動標售作業。