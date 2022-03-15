衛福部今天宣布，自今年3月起至12月為止，將對低收入戶及中低收入戶加發生活補助，低收入戶每人每月可領750元、中低收入戶每人每月則發500元，採每月配發機制，不過有不少中低收入戶過去非補助對象，因此衛福部呼籲符合資格者盡速洽地方政府提供帳戶，如無法提供帳戶者，也可以現金、匯票、支票等方式辦理。

衛福部社會救助及社工司蘇昭如表示，行政院日前核定「111年低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫」，補助計畫之加發對象為111年3月至12月經政府列冊為低收入戶及中低收入戶，低收入戶每人每月發給750元，中低收入戶每人每月發給500元，採每月發給。

蘇昭如說，為簡政便民，民眾免申請，由直轄市、縣市政府檢核符合資格者，將主動匯款至民眾帳戶，存摺上會註明「行政院發」字樣。各直轄市、縣(市)政府將於3月底開始陸續發放3月份之低收入戶及中低收入戶加發生活補助，爾後逐月發放，至12月止。

不過，中低收入戶過去僅補助具心障礙者及超過65歲以上民眾，因此其他中低收入戶者如要領取加發的生活補助，需洽地方政府提供匯款帳戶，如無法提供也可直接選擇領現金，或用匯票、支票等方式辦理。

蘇昭如指出，加發的生活補助初估有62萬人受惠，其中低收佔30萬、中低收佔31萬，民眾如有其他疑問，可撥打1957福利諮詢專線進一步洽詢。