台灣上市櫃公司協會今天舉辦「東方領袖講座」，受邀出席演講的監察院長陳菊表示，未來企業的競爭力是「ESG（永續投資）」，而不是品質、價格與獨特性；她強調，企業注重人權與追求利潤並不矛盾，而是相輔相成，期待企業家一起來努力。

台灣上市櫃公司傍晚在台北君品酒店舉辦「東方領袖講座」，席開7桌，會中邀請兼任人權會主委的監察院長陳菊到場就「企業與人權」為題，向與會者進行長達40分鐘的演講。

陳菊首先笑談，監察院一向很少拋頭露面，過去都是面對群眾的演講，她從來沒有面對這麼多的企業家公開演講，「所以有點後悔，當時一口答應台灣上市櫃公司榮譽理事長蔡榮騰，感謝台達電對高雄市的幫忙，包括做了很多節能減碳，台達電給很多專業指導」。

接著，陳菊娓娓道來，1979年台灣當年是戒嚴年代，她跟一群不太聽話、不太乖的人反對威權，發生美麗島事件，有很多人一起坐牢、接受軍法審判，她跟前副總統呂秀蓮是8位軍法審判中的2位女性，出獄後很多職位都跟人權有關。

陳菊指出，她出獄後擔任過台灣人權促進會祕書長、會長，後來擔任台北市社會局長、高雄市長、勞委會主委，她憶起，當年首次參選高雄市長，只贏對手1114票，「當年民進黨在台北市長不可能當選，若高雄市長也落選，現今的政治生態可能就不一樣」。

陳菊說，她擔任3任高雄市長，任期長達11年半，當時因蔡英文總統施政過程面臨困境，希望她擔任總統府祕書長，隔了快13年才回到台北，謝謝大家支持，讓一個非常優秀、冷靜、理性、非典性的政治人物蔡英文能擔任總統，帶領台灣，希望和平、安全、經濟不斷成長。

陳菊表示，卸任總統府祕書長後，她擔任監察院長、人權會主委，「我支持三權分立，但台灣現階段修憲過程，從五權分立到跟全世界同步的三權分立，難度還是很高」，掌舵人權會至今，持續關心台灣所有跟人權、弱勢有關的議題，包含外籍移工人權、勞動權保障等。

陳菊認為，未來企業核心競爭力是「ESG（指將環境Environmental、社會Social、治理Governance因素融入於投資決策中）」，不是品質、價格與獨特性，對地球更友善，就更容易把產品賣出去，做好ESG不是企業的成本，而是企業獲利的關鍵，落實ESG來推動企業文化的轉型。

陳菊強調，40多年前，人權只是邊緣道德的訴求，也有很多人認為人權跟他無關，跟追求商業利潤矛盾，但現今面對新興人權議題，以及國際相互依存的挑戰，人權是全世界非常重要的價值，注重人權與追求利潤不再矛盾，而是相輔相成，希望未來在人權實踐上，能夠跟台灣的企業家一起來努力。