東南水泥（1110）去年每股稅後盈餘0.25元，董事會通過配發現金股息0.2元，並通過70歲的總經理吳長直請辭案，由董事長陳敏斷公子、現任副董事長陳冠華接任，有交棒二代的意味，為了多元發展，東泥15日董事會也通過增資子公司東南資產開發公司5億元，進軍房地產市場。

東泥15日董事會通過去年財報，全年營收約18.46億元，淨利1.33億元，換算稅後每股盈餘0.25元，董事會決議通過配發現金股息0.2元。

東泥同時發佈重訊指出，總經理吳長直請辭獲准，生效日期為今年3月25日，東泥表示，總經理吳長直目前年齡70歲，接任東泥總經理職務已經10年，因此，決定退休，交棒給二代、現任東泥副董事長陳冠華。

東泥指出，由於東泥有許多土地，因此，為了擁有更大能量開發，並投入房地產市場，董事會決議增資子公司、東南資產開發公司5億元，增資之後，東南資產開發公司資本額將提高到7.9億元。