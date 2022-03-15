數位時代來臨，加上疫情助攻，線上「聽書」成為一種新的閱讀方式！尚好聽有聲知識線上與晨星出版集團有聲書，15日完成合作出版簽約。尚好聽董事長楊恩霖表示，2022年將朝著錄製超過100本有聲書、合作出版社朝80家邁進；另針對全台圖書館也開放免費公播試用。

「與晨星出版集團簽約，是非常令人興奮的事情」，楊恩霖表示，晨星出版集團是台灣資深出版社，晨星以集團整體的資源，投入有聲書出版，是一種決心，更是台灣有聲內容出版內容的及時雨。

晨星加入後，成為尚好聽目前第31家合作的出版社！其中還包括商周出版、時報文化、麥田出版、台灣商務印書館、心靈工坊、遍路文化、布克文化等。

楊恩霖說，數位時代來臨，加上疫情衝擊，為出版社帶來了轉型的契機。除了紙本、電子書之外，「有聲書」已逐漸形成一種力量，民間與政府相繼投入資源，將是未來的趨勢。

楊恩霖出身科班，專科時期的廣播電視、大學時期的口語傳播，到研究所的智慧財產權與傳播科技，從自身專業知識加上一路工作養成。他認為，要把有聲書出版做好，一定要具備製播能力、表達能力與智慧財產權三件要素，才能健全且積極開展有聲知識出版，尚好聽也正朝此方向努力。

楊恩霖表示，除了自身具備聲音製播的專業，更邀請國內配音大師級人物，如袁光麟老師（曾獲八座廣播金鐘獎）擔任尚好聽的聲音總監，集結林凱羚（二代櫻桃小丸子花田一路配音演員）及陳季霞、郭馨雅、馬國堯、莊文錡等近50位資深專業配音員，用說而不是播，再加上豐富情緒，聲音表演，會讓人想聽會聽並享受於其中，同時也為有意投入有聲出版的內容提供者，打造了豪華的聲音表演團隊。

楊恩霖說，2020年第四季開始與出版社聯繫，陸續獲得多家出版社的支持。2021年，尚好聽所屬尚儀有聲製播中心共錄製了超過108本有聲書。其中，包括了熱賣中的納尼亞傳奇全套有聲書。

尚好聽上架的有聲書內容廣泛，包含小說、兒童文學、民間文學、商業、哲學等，超過1.2萬個音檔，都是有聲知識內容；尚好聽更獨家提供單本季租（以三個月為購買單元）服務，想聽才買，讓真正想聽書的人，以最少的花費聽完想聽的書，無須多花錢月租包庫，尚好聽採線上聆聽的方式，簡單操作，想聽就聽。

有別於Podcast陪伴類型的節目，若民眾是有聲知識的愛好者，可到這邊尋寶，現在加入尚好聽，送加入好禮折價券。

楊恩霖指出，尚好聽有聲知識線上，同時擁有尚儀有聲製播中心，可說是國內有聲出版的強力後盾，尚好聽把產銷整合，包括發行平台、內容製播、銷售管道，如有聲銷售平台；又如博客來、讀墨、樂天等有聲平台，更透過尚好聽有聲知識線上直接接觸消費者。