台積電16日除息 指數將蒸發23.14點 19:192022/03/15 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，16日計有台積電（2330）、燦坤（2430）、零壹（3029）等三檔個股除息交易，其中，台積電發行市值將減少約713億元，占發行量加權股價指數約23.14點，前述三檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約23.51點。 新台幣貶破28.6元 連過三關創逾15個月新低 台積電零股活絡 股東數破115萬戶新高 #燦坤 #台積電 #零壹 #發行量加權股價指數 #日除息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 航運、金融族群領銜 台股漲逾百點 09:032022/03/14 財經 美股早盤道瓊指數漲逾200點 台積電ADR小跌 21:412022/03/14 財經 鎖定台積電 美國智庫建議挖角半導體人才 19:412022/03/15 財經 iPhone 14高階版傳升級A16處理器 台積電代工成贏家 12:552022/03/14 國際 美科技股跳水 台股早盤慘跌逾300點 台積電湧棄息賣壓狂殺14元 09:082022/03/15 財經 台積電棄息賣壓湧現 股價跌破前低 11:452022/03/15 財經 外資大拋售，散戶狂撿貨！ 台積股東數 衝115萬戶新高 04:102022/03/15 財經要聞 晶圓代工產值 連10季創新高 04:102022/03/15 財經焦點 雙內資撐腰 衝季底作帳行情 04:102022/03/14 證券．權證 三大變數牽動 台股弱勢震盪 恐回測萬七 04:102022/03/14 財經要聞 股價大回檔 台積除息秀誘人 04:102022/03/14 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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