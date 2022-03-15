證交所表示，16日計有台積電（2330）、燦坤（2430）、零壹（3029）等三檔個股除息交易，其中，台積電發行市值將減少約713億元，占發行量加權股價指數約23.14點，前述三檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約23.51點。

新台幣貶破28.6元 連過三關創逾15個月新低
台積電零股活絡 股東數破115萬戶新高
#燦坤 #台積電 #零壹 #發行量加權股價指數 #日除息