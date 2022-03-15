彰化市社會救濟事業協會每年3月關懷慰問弱勢家戶，15日起由理事長賴東明（右）、常務理事郭進安（左二）發給弱勢家庭每戶2000元關懷金。（謝瓊雲攝）

維瓦第建築團隊連續2年響應協會公益活動，今年由總經理郭家綾親自捐贈14萬元給協會，協會常務監事葉惠美代表受贈。（協會提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市社會救濟事業協會，在每年3月發放關懷救濟金給與弱勢民眾，善行受到在地企業、建商認同肯定，紛紛加碼支持響應，15日起發給每戶2000元關懷金，今年擴大關懷範圍，預計有140位弱勢民眾受惠。

協會去年3月共提供119戶弱勢民眾每人2000元關懷金，今年增加至140位邊緣戶；其中，維瓦第建築團隊就捐出14萬元給協會，由總經理郭家綾親自捐贈，並由協會常務監事葉惠美代表受贈。

維瓦第建築團隊近年在彰化縣內彰化、和美、溪湖、二林等地推出建案，公益腳步也遍及各地，除了透過華山基金會關懷獨居長者，去年底團隊所屬的潤輝開發公司就採購110組AED電擊貼片給南投縣消防局；今年已是第二年捐款給彰化市社會救濟事業協會，董事長郭進安更進一步接任協會常務理事，出錢又出力。

郭進安說，愛和關懷是社會安定的力量，維瓦第建築團隊長期參與社會公益活動，善盡企業社會責任；去年協會關懷119位需要協助的民眾，今年擴大辦理，有140位受惠；希望透過協會略盡棉薄之力，讓受關懷民眾感受社會的溫馨和愛。鄉親若發現有急難弱勢民眾急需協助，可與協會或維瓦第建築團隊接洽。

協會理事長賴東明說，不同於多數社會慈善團體，都是在歲末年終發放物資、慰問救濟金等，協會是選在每年3月中關懷弱勢、獨居民眾；過去都是直接向公所拿列冊在案的名單，再由里長親自訪視確認後造冊發放，獲得許多企業家、民意代表的共襄盛舉，希望讓弱勢民眾都能感受到社會溫暖。