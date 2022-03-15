中國大陸知名影音遊戲書籍社交平台豆瓣網周二被大陸官方互聯網辦公室下架，並責令整改。下架整改原因是該網站「屢次出現法律、法規禁止發佈或者傳輸的資訊，情節嚴重」，豆瓣網主要負責人、總編輯也因此被約談。

《路透》報導說，大陸國家互聯網資訊辦公室週二發布公告稱，針對當前豆瓣網存在的嚴重網路亂象，當日已指導北京市互聯網資訊辦公室派出工作督導組，進駐豆瓣網督促整改。

報導說，華為、小米等應用商店裡，豆瓣應用目前已被下架；蘋果App Store裡，則仍可正常搜索到。

去年12月初，中國網信辦約談豆瓣網主要負責人、總編輯，指稱「近期豆瓣網及其帳號屢次出現法律、法規禁止發佈或者傳輸的資訊，情節嚴重」，責令其立即整改，並嚴肅處理相關責任人。

陸媒《北京商報》指出，從去年12月至今，豆瓣一直處在風口浪尖。3月15日大陸國家網信辦宣佈，針對目前豆瓣網存在的嚴重網路亂象，已指導北京市網際網路資訊辦公室派出工作督導組，進駐豆瓣網督促整改。這距離大陸國家網信辦約談豆瓣並依法處以150萬元人民幣（台幣674萬元）罰款一事至今才3個月。

報導說，作為一家老牌網際網路平臺，豆瓣是垂直網站的代表，以書籍、影視內容分享、評分為主要業務，不過在內容審覈和使用者個人資訊收集上，這家網站屢被點名。根據大陸國家網信辦披露的數據，2021年1-11月，僅國家網信辦指導北京市網際網路資訊辦公室，對豆瓣網就實施了20次處罰，多次予以頂格50萬元人民幣（台幣224.6萬元）罰款，共累計罰款900萬元人民幣（台幣4042.75萬元）。