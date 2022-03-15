「蔡英文＆DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」，今釋出副總統賴清德專訪，賴清德提到這次出訪宏都拉斯及美國拜登政府特使團訪台表示，這對台灣的意義重大，除了向台灣社會傳達美國的支持，也讓國際社會清楚知道，美國對於印太和平有「不容質疑的擁護」，台美之間會在國防、國安、外交上有更深切的合作關係。

被問到目前烏俄情勢，賴清德指出，感佩烏克蘭人的勇氣和團結，無論老少都一起對抗極權、捍守家園，烏克蘭為了經濟發展和人權、自由，抵抗極權國家的侵略，因而和歐洲其他民主國家結盟，這是為了保護自己。

他認為，台灣人必須要在香港抗中，以及烏俄情勢中有所反思，除了要有基本的國防之外，也要與民主國家結盟，來維持印太區域的和平跟穩定。現在「疑美論者」用挑釁俄羅斯來質疑烏克蘭，對烏克蘭是不公平的，就好像現在有人質疑台灣去挑釁中國一樣。

日前賴清德也去看紀錄片「時代革命」；他說，很感謝導演，看完後，內心不是一時半刻可以平復，片中用七個不同角度看這場抗爭，若從比較巨觀角度來看，中國的承諾是不可信的，不需要時，就把當年與英國的協議撕掉。

他認為，台灣一些政界朋友，要用「和平協議」謀求兩岸和平，這也是不可信的，若說香港事件沒有讓這些人有辦法看清楚，以前就有很多前車之鑑，所以不要去幻想中國是什麼樣國家，一國兩制不可行。

他強調，自由不是沒有代價，他看到香港為自由付出的代價及俄國侵略烏克蘭事件，所以非常感謝為台灣民主犧牲奉獻的前輩，現在就是要守護主權、確保民主。

賴副總統也在節目中分享他日前出訪宏都拉斯的經驗，他表示出訪前與蔡英文總統、外交部長吳釗燮，以及駐美大使蕭美琴針對各種狀況做沙盤推演，並感謝外交部多方協調和安排，才能讓他們有機會站上國際舞台，出訪行程順利完成，都是大家努力。而在全球疫情嚴重的狀況下，「台灣模式」受到各國關注，國際上都肯定台灣是一股「善良的力量」，這讓他感到驕傲。

這次出訪，他也跟美國副總統賀錦麗同框，他說，出國之前有先瞭解，有機會要跟賀錦麗聊些什麼？這次都是大家努力的結果，賀錦麗很親切、落落大方，「我跟她點頭，她也點頭自我介紹，也跟我打招呼，我跟她講話，她也點頭」；賀錦麗受訪也說，他們兩人有談到中美洲北三角的問題。

對於美國拜登政府特使團，以及美國前國務卿龐培歐近期先後訪台，他也說，這對台灣的意義重大，除了向台灣社會傳達美國的支持，也讓國際社會清楚知道，美國對於印太和平有不容質疑的擁護，並透露台美之間會在國防、外交上有更深切的合作關係。

此外，主持人詢問，怎麼看待在野黨唱衰台灣的言論？賴清德統認為，無論哪個政黨，都應該要建立以國家利益為優先的政黨文化，而非為了政治利益去違反普遍的民意共識，賴副總統相信台灣人的民主素養，可以辨別執政黨所作所為是否正確，也能判斷在野黨的監督是否合理，這些都在定期選舉時，人民可以做決定。