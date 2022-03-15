為了推廣無人機運用，台南市政府警察局新採購16台無人機，讓各分局至少都能配置到1台，目前除了運用在監控交通流量及偵查行動，有分局還會結合防疫，用在廣播宣導和稽核市場人流等情形，而今年學甲分局更進一步計畫，欲將無人機用在轄內人煙稀少且不易到達的區域，執行巡邏勤務。

台南市警局2019年起推廣無人機運用，原有5台無人機，分別配置在刑大、新化分局等5處，迄今已經累計29名無人機飛手，為了讓轄內16個分局各起碼都有1台無人機，不必再跨分局借用，日前新購16台無人機。

南市警局資訊室表示，目前無人機主要利用在監控交通流量，或是透過無人機空拍技術，了解路跑、選舉造勢活動的人流情形；此外，若有違法業者棄置或露天燃燒廢棄物等行為，也能運用無人機執行相關偵查行動。

每年南市警局辦理一次的無人機訓練課程，並提供補助名額，鼓勵同仁踴躍考取無人機證照，不少分局持續精進在無人機領域的運用，像去年四分局為落實稽核民眾戴口罩與實聯制，實施科技稽核，出動無人機空拍，並在空中廣播宣導。

今年學甲分局針對轄內人煙稀少且不易到達的鐵皮屋、無人空屋、工寮、漁港及海埔地等犯罪風險區域，計畫投入無人機巡邏，以克服地勢阻礙，縮短巡邏距離和往返時間；學甲分局表示，期許每個位處沿海的派出所，至少有1人能操控無人機，有效發揮科技警力。