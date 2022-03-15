萬海（2615）15日公告2021年財報創三項新高，全年營收2,280.05億元，年增178.46％，稅後純益1,033.43億元，每股純益為42.35元、年增813％；董事會建議配發現金股利10.5元、股票股利1.5元，本議案最終仍需提交股東會承認。

萬海去年第四季營收706.45億元，毛利率64.56％，營益率62.02％，單季稅後純益341.08億元，每股純益13.98元、年增 339.41％。

萬海表示，現在市場上營運工具，包含船、貨櫃等租金成本飆高，著眼中長期發展，以自有資金擴充營運資產，可以增加未來競爭力，因此將保留部分資金用來購買自有資產，以利擴展航線布局，且考量股東偏好股票股利及穩定的現金股息，因此擬配發現金股利10.5元、股票股利1.5元。

截至2021年底，萬海有149艘營運船，自有60％、租用40％，運力426,638TEUs，全球運力排名第10。自2020年起，已購入20艘二手船，目前交船13艘，運力68,538TEU，待交付7艘，運力17,913TEU，預計於2022年第三季前交付完畢。

另在新造船方面，2021年已交11艘新船，新增運力26,486TEU，2022年預計再交12艘新造船，新增運力52,630TEU，2023到2024年將有29艘新造船交付，近20萬TEU運力陸續投入營運。