春暖花開的季節到來，無論是衣服或是居家生活也都需要一起換季，Global Mall屏東市推三大春換季攻略，從春季服飾、居家空間到舒壓療癒小物，精選春季商品5折起，注入春日自然樂活氣息，同時即日起至3月30日再推三大回饋，包括聯名卡滿3,000送100、新會員立即獲100元購物金，同時因應振興五倍券使用期限倒數中，Global Mall祭FASHION WEEK紙本振興券晚鳥優惠，持紙本振興券單筆消費滿3,000元送200元（100元電子商品禮券+100元餐飲品牌抵用券）。

此外，為母親節檔期暖身，Global Mall屏東市近期有多個新櫃登場或改裝，包括休閒服飾配件品牌「KANGOL」進駐，以及「輝葉良品」、「德泰彈簧床」、「魔泥工房藝術手創館」的櫃位改裝，並推有改裝開幕慶超值優惠。

春季限定三大回饋 聯名卡滿3,000送100、新會員獲購物金、紙本振興券滿3,000送200迎接春上市，Global Mall屏東市三月加碼祭回饋，即日起至3月30日推刷Global Mall聯名卡當日累計滿3,000元送100元電子商品禮券；「新會員立即獲100元購物金」即日起至3月31日加入新會員，可獲專屬100元電子商品禮券。

同時因應紙本振興五倍券使用期限只到4月底，根據Global Mall屏東市統計，使用振興五倍券之消費金額較使用三倍券增長超過60％，同時也帶動客單價成長超過30％，看準倒數使用商機，即日起至3月30日再加碼推「FASHION WEEK紙本振興券晚鳥優惠」，單筆滿3,000元送200元（100元電子商品禮券+100元餐飲品牌抵用券），再搭配超過20大服飾品牌包括Roots、Timberland、SKECHERS、MANGO、CACO、ROXY等春季新品優惠5折起，享超值購物。

Global Mall屏東市推春換季三大攻略，療癒系商品優惠5折起，打造樂活美生活提案春季來臨，尤其近來氣溫頻頻衝高，無論是服飾或是居家布置也都需要換季，Global Mall屏東市針對衣、住推換季功略，掌握色采、材質、風格三大重點就能展現春季感，並推出精選商品優惠5折起。此外，Global Mall屏東市加碼推超值加價購，全館累計消費滿1,500元，即可以159元加購「法國兔珊瑚絨毯」、359元加購「purotex單人防敏床包組」。

在春夏服飾上，以簡潔舒適單品為主，可選擇明亮色調或印花圖案展現活力，POONE「輕甜綁帶領雪紡口袋長洋裝」原價5,280元，優惠價2,580元，或是POONE「春感率性金邊釦西裝短外套」原價4,980元，優惠價2,480元。休閒風當道，CACO「貓咪造型短T」單件原價390元，2件優惠價598元，或是SKECHERS「女運動系列 ULTRA FLEX 3.0」原價2,690元，優惠價2,421元，穿出隨興時尚風格。

在居家換季佈置上，可從待較久的空間像是客廳、臥房及廚房從收納、防護及舒壓三方向著手，再搭配色彩與風格傢飾的畫龍點睛，就能讓居家展現不一樣的春日風情。每天待上超過8小時的臥房，可先從整理冬季厚重衣物或多種保養品收納做起，善用衣櫃或梳妝台創造清爽整潔，Global Mall屏東市推薦宜得利家居「QUESS 100WR衣櫥」推薦價13,600元；再換上花卉圖案寢具、香氛，像是生活工場「愜意森林木漿纖維雙人兩用被」原價2,250元，優惠價1,699元；或是生活工場「EPOCHSIA X PRAY守夜人金屬香氛蠟燭暖燈」原價1,780元，優惠價1,580元，引自然氣息入室享好眠。

在客廳布置上，可選擇大面積傢飾替換色采，立刻有煥然一新感，生活工場「清新時尚L型沙發」原價16,800元，優惠價7,999元；同時為防護家人健康，尤其換季容易引發過敏，使用空氣清淨機可維持室內空氣品質，Global Mall屏東市推薦小米之家「空氣淨化器4 Pro」推薦價6,995元；餐廳廚房則可以選擇明亮色系小家電或餐盤達到換季效果，包括生活工場「火烤兩用爐」原價3,488元，優惠價2,688元；JUST HOME「饗樂彩繪雙耳長方烤盤」原價299元，優惠價269元。

為母親節檔期暖身 居家生活、休閒服飾、手作新櫃登場Global Mall屏東市啟動春季改裝，近期有多個新櫃登場或改裝，包括服飾品牌「KANGOL」進駐，以及「輝葉良品」、「德泰彈簧床」、「魔泥工房藝術手創館」的櫃位改裝，並推有改裝開幕慶超值優惠。主打年輕休閒服飾配件「KANGOL」近期開幕，推新品9折起，可以趁機添購春季服飾、包包配件；「輝葉良品」則推單品消費滿20,000元送限量眼部按摩器；「德泰彈簧床」則推有多款指定床墊優惠9折起，以及紓壓記憶枕享第二件半價限量優惠。