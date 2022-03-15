全聯閱讀麵包READ BREAD，與韓國知名早餐品牌Isaac合作，推出「中一刀吐司」，單包25元、3包69元。（全聯提供）

全聯不倒翁韓式脆皮起司年糕熱狗，第2件5折，平均1包344元。（全聯提供）

微風超市美酢草莓果醋，380元。（微風超市提供）

city’super LOTTE樂天冷萃咖啡，特價60元。（city’super提供）

因應疫情影響，使許多人無法恣意出國遊玩，超市業者看好台灣人喜愛韓國商品、追求韓流風潮，而近年相關商品更是有3成業績成長，現推出韓國商品展限定檔期，集結零嘴、深夜食堂、居家料理等主題，祭出8折起優惠，在家也可一秒變身韓劇場景。

全聯美味堂今年與韓國名店「韓鶴亭」聯名，推出5款道地口味韓國料理，包括安東燉雞、炒瑪韓式粉絲、韓式雜菜冬粉等，不需過人廚藝，只要加熱就能享用，期間限定至4月14日前販售；同時，全聯閱讀麵包READ BREAD系列，也與韓國知名早餐Isaac合作，推出「中一刀吐司」，將韓國國民美食帶進全聯，只要加入歐姆蛋、火腿，就可變為經典韓式早餐。用品部分，全聯則與韓國「LocknLock」合作，推出商品換購，扣點加價購最低26折起，另有LG樂金家電預購。

全聯也推薦露營、派對必備的「韓式辣炒年糕拉麵組合包」，使用道地辣醬搭配拉麵、年糕，在家就可享受韓式料理組合，特價買1送1，平均1包124元；另露營野餐亦可搭配「東遠KING龍蝦蟹肉風味棒」，加入泡麵更美味，特價買1送1，平均1包173.5元。

微風超市去年起進韓國CJ food系列，包含經典雪濃湯、牛骨湯、豬肉泡菜鍋等，在家輕鬆做道地料理，還有韓國歐膩常喝的養顏飲品美酢青葡萄、草莓果醋，榮登韓國樂天超市新商品銷售冠軍。

city’super觀察韓國食品業績連3年銷售成長3成，即起至3月21日集結上百項韓劇食品，包括零食飲料、泡麵、即時料理包等，推薦韓國超人氣新品如S’MORE棉花糖脆餅，及台灣人最愛的辛拉麵系列新品。