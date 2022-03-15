拉鍊真的好難拉，警察必須關切一下！網路上近日流傳2張照片，1對男女在公園隱蔽處被民眾目擊女方蹲在男方面前，女子頭部在對方下半身游移，引發外界色色猜想，而另1張照片就是2名警察上前關切，有網友笑說「只是幫男朋友綁鞋帶，一直綁不好，為什麼警察會來」，也有人說「男友拉鍊壞掉錯了嗎？」

有網友在臉書「爆廢公社二館」分享2張照片，照片中是一處公園的隱密角落，有1男1女在建築旁引人注目，因為女子竟蹲在男子面對，頭部在男方下半身附近，照片是由遠方的目擊者拍下，僅拍到當下男子的背影，女子的正面不清楚，但行為引發眾人揣測，而下1張照片就是2名警察到場關切。

網路上近日流傳2張照片，1對男女在公園隱蔽處被民眾目擊女方蹲在男方面前，女子頭部在對方下半身游移，引發外界色色猜想。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

該網友將照片分享後寫下「只是幫男朋友綁鞋帶，一直綁不好，為什麼警察會來」，另1名網友則在臉書「爆廢公社」轉發照片說「男友拉鍊壞掉錯了嗎？」不過照片中2人的真實行為仍不清楚，在網路上引發大肆討論。

有網友說「身為人民保姆來教學綁鞋帶也是剛好」、「因為照片上沒有綁鞋帶事實啊，頭沒低下去」、「人家只是想剃牙為何要出動警方到場」、「鞋帶總是太硬，綁不了」、「說拉鍊卡住，我還相信」、「鞋帶在腰部，合理，搞一搞快點走」、「被蛇咬，只是臨時清毒液而已」、「警察來關心鞋帶的狀況而言」、「戶外要戴口罩啊」、「疫情嚴重，禁止在外飲食」、「你報警的嗎？起碼要等到完事之後啊」。