烏克蘭首都基輔多棟住宅大樓遭到駐紮在城外的俄軍砲轟，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，基輔將從當地時間今天晚上8時起開始實施宵禁。

克里契科表示，有2人在最新的砲轟中喪生。實施宵禁後，「沒有特殊許可將無法在城內移動，除非要前往避難設施」。

他表示：「首都是烏克蘭的心臟，必須捍衛。基輔現在更是歐洲自由與安全的象徵及前哨基地，我們不會放棄。」

近日戰況趨緊，基輔幾乎已經完全被包圍。俄軍2月24日入侵烏克蘭以來，基輔350萬居民已有半數逃出城。

前重量級拳王克里契科在通訊軟體Telegram發布聲明表示：「今天是既困難又危險的時刻。這是為何我要求所有基輔市民準備待在家裡2天，或是等警報聲停止之後，前往避難設施暫避。」

他表示，宵禁將從今天晚間8時（格林威治時間15日晚上6時）持續至17日早上7時（格林威治時間17日上午5時），這是「軍事指揮部的決定」。

在此同時，波蘭、捷克與斯洛維尼亞總理今天搭火車前往遭圍困的基輔，這是自從俄羅斯上個月揮軍入侵烏克蘭以來，外國領袖首度走訪基輔，展現對烏克蘭的強力支持。

俄羅斯入侵之後，基輔在2月26日曾經實施類似宵禁。