2022 Rakuten Girls春訓於11日展開，昨日舉辦媒體見面會，二十二位成員加上六位練習生全部現身，啦啦隊氣勢強大！
新球季由「籃籃」籃靖玟續任隊長，岱縈和筠熹也連任副隊長，今年新增六名練習生，練習生中以張雅涵人氣最高，IG超過61萬粉絲追蹤，從平面模特兒跨足啦啦隊，沒有舞蹈底子的她也下足苦功，還自掏腰包請舞蹈老師，在嘉義縣自辦熱身賽中「實戰」，在學姊帶領下逐漸熟悉比賽應援節奏，就是希望能夠在27日決選脫穎而出。
台灣職棒啦啦隊領頭羊的Rakuten Girls，2022球季到來，領隊浦韋青在現場宣布今年將推出「樂天女孩官方粉絲俱樂部RKG fc」會員，還有許多會員限定福利，眾多好康福利如參加樂天女孩單曲發表會、女孩主題日活動優先參加權等好康，粉絲們更能選擇自己喜愛的女孩卡面。
樂天球團為樂天女孩組一個專屬團體，首任「樂天女孩執行長CEO」由籃籃擔任，賦予籃籃扛起招募會員KPI的重責大任。直呼粉絲大家快來加入樂天女孩的官方粉絲俱樂部RKG fc，用俱樂部四葉草的形像象徵「Hope希望、Faith信心、Love愛、Luck幸運」，一起成為女孩們強而有力的後盾！
新的球季到來，樂天女孩春訓期間，指導老師訓練女孩們的舞蹈動作外，更著重默契上的配合，沈重的課表，就是要讓女兒們在全新球季全新登場，讓粉絲們全新的視覺感受。
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