2022 Rakuten Girls 昨日舉辦媒體見面會，樂天女孩大秀集訓的成果。（陳怡誠攝）

2022 Rakuten Girls 昨日舉辦媒體見面會，備戰2022球季，22位樂天女孩與6位練習生埋頭苦練舞步。（陳怡誠攝）

2022 Rakuten Girls 昨日舉辦媒體見面會，樂天女孩大秀集訓的成果。（陳怡誠攝）

2022 Rakuten Girls昨日舉辦媒體見面會，樂天女孩大秀集訓的成果。（陳怡誠攝）

2022 Rakuten Girls 昨日舉辦媒體見面會，籃籃擔任「樂天女孩執行長CEO」。（陳怡誠攝）

2022 Rakuten Girls 昨日舉辦媒體見面會，六位練習生首度在媒體亮相。（陳怡誠攝）

2022 Rakuten Girls 昨日舉辦媒體見面會，備戰2022球季，教練示範全新的舞步。（陳怡誠攝）

2022 Rakuten Girls 昨日舉辦媒體見面會，見面會結束，樂天女孩自我搞笑打發休息時間。（陳怡誠攝）

2022 Rakuten Girls 昨日舉辦媒體見面會，見面會活動前，樂天女孩阿布（見圖）專注化妝。（陳怡誠攝）

2022 Rakuten Girls 昨日舉辦媒體見面會，見面會活動前，樂天女孩們對著鏡子化妝。（陳怡誠攝）

2022 Rakuten Girls春訓於11日展開，昨日舉辦媒體見面會，22位成員加上6位練習生全部現身，啦啦隊氣勢強大！（陳怡誠攝）

2022 Rakuten Girls春訓於11日展開，昨日舉辦媒體見面會，二十二位成員加上六位練習生全部現身，啦啦隊氣勢強大！

新球季由「籃籃」籃靖玟續任隊長，岱縈和筠熹也連任副隊長，今年新增六名練習生，練習生中以張雅涵人氣最高，IG超過61萬粉絲追蹤，從平面模特兒跨足啦啦隊，沒有舞蹈底子的她也下足苦功，還自掏腰包請舞蹈老師，在嘉義縣自辦熱身賽中「實戰」，在學姊帶領下逐漸熟悉比賽應援節奏，就是希望能夠在27日決選脫穎而出。

台灣職棒啦啦隊領頭羊的Rakuten Girls，2022球季到來，領隊浦韋青在現場宣布今年將推出「樂天女孩官方粉絲俱樂部RKG fc」會員，還有許多會員限定福利，眾多好康福利如參加樂天女孩單曲發表會、女孩主題日活動優先參加權等好康，粉絲們更能選擇自己喜愛的女孩卡面。

樂天球團為樂天女孩組一個專屬團體，首任「樂天女孩執行長CEO」由籃籃擔任，賦予籃籃扛起招募會員KPI的重責大任。直呼粉絲大家快來加入樂天女孩的官方粉絲俱樂部RKG fc，用俱樂部四葉草的形像象徵「Hope希望、Faith信心、Love愛、Luck幸運」，一起成為女孩們強而有力的後盾！

新的球季到來，樂天女孩春訓期間，指導老師訓練女孩們的舞蹈動作外，更著重默契上的配合，沈重的課表，就是要讓女兒們在全新球季全新登場，讓粉絲們全新的視覺感受。