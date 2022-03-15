亞崴機電去年沒有業外收益挹注，又認列新台幣兌美元匯率升值所蒙受3,500～3,600萬元匯損，單靠本業獲利，EPS為1.35元，15日董事會承認去年財報外，也決議每股配發現金股利1.50元，現金股利配發率高達111.11％，以收盤價31.25元計算，現金殖利率4.8％。

亞崴去年第四季合併營收9.45億元、本業獲利0.72億元、認列新台幣升值匯兌損失約0.16億元，本期淨利0.33億元，EPS為0.35元。去年合併營收回升至36.31億元、營業毛利6.82億元、營業利益2.66億元、稅前淨利2.38億元、本期淨利1.22億元、淨利歸屬母公司1.31億元、EPS為1.35元。

亞崴15日董事會承認去年財報，並通過每股配發現金股利1.50元，其中盈餘每股配現金股利1.2元、資本公積每股配0.3元現金股利，會中也決定6月15日召開股東會。

亞崴2月合併營收1.87億元，年成長32.12％；前二月合併營收4.50億元、年增幅14.98％。