台銀蘇澳分行張姓行員輪調羅東分行、該到職沒到，台銀才驚覺該行員涉及挪用客戶資金，是否有內控疏失？金管會銀行局副局長童政彰15日表示，金管會鼓勵賞罰分明，若銀行透過內控三道防線、主動查覺行員舞弊主動報來，且有保障客戶權益，就會認定內控三道防線仍有效，就不會有處份，但若三道防線失靈的話，會「從嚴檢視」。台銀蘇澳分行張姓理專驚爆涉A錢，童政彰表示，台銀在2022年3月7日已依規定向銀行局通報「重大偶發事件」，依規定要在七天內函報資料與後續情形，即3月16日要送到銀行局，目前還沒收到台銀函報情況，會持續追蹤銀行處理情況。台銀向金管會通報時是說該理專「與客戶不當資金往來」，但後來對媒體是說當初把員工解職是因為涉及「挪用客戶資金」，到底是挪用還是不當資金往來？童政彰表示，目前接收到重大偶發的內容是與客戶「不當資金往來」，但進一步了解過程中發現有涉及「挪用客戶資金」情事，相關的金流、涉及客戶權益部分銀行還在徹底清查中，金額陸續釐清中，他指出，有關「不當挪用客戶款項、不當與客戶資金往來」就會被認定是違反內控要件之一。此次台銀是行員落跑後，A錢事件才東窗事發，還算主動發現嗎？台銀還算是「芳草」可免罰嗎？童政彰表示，還未收到台銀報告書，無法個案說明。但童政彰強調，金管會鼓勵賞罰分明，若透過內控三道防線、主動查覺行員舞弊主動報來，且保障客戶權益，那這樣內控三道防線還是有效，就不會做處份，但前提是三道防線有效，包括：第一道防線自行查核發現、第二道透過風控程序偵測到、第三道主動稽核到的，非屬這三道的話，就會從嚴。