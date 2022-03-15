民進黨中央選對會宜蘭縣徵詢協調小組今日（15日）下鄉走訪縣內各從政黨員及重要幹部，從中午協調到下午5時許，一致達成共識選宜蘭市長江聰淵為宜蘭縣長參選人，同時也在此會議中聆聽地方對於2022年5合1選情的重要建議，讓中央黨部能夠針對今年底的公職選舉做整體規畫。

民進黨黨部總召陳俊宇表示，會議中大家屏除派系的問題，拍手決議推選江聰淵為宜蘭縣長參選人，沒有人表達異議，希望能團結黨部的力量，一起面對年底的選戰，歷經上次選舉結果，反覆檢討後，深刻了解團結才是打贏選戰的基本要件。