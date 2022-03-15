為振興美國半導體業的晶片法案（CHIPS ACT）在2021年生效，美國智庫「安全與新興技術中心」（CSET）近日發布研究報告，推估重振半導體業所需的人力，並指出受限於本國人才短缺，需引進至少3500名高技能勞工，建議挖角台積電、三星等台灣與南韓半導體人才。

報告指出，晶片法案催生出新的晶圓製造廠，創造業增機會，估計可能需要雇用2.7萬名勞工，這些人力來自美國其他行業、美國學術機構以及海外人才，其中其他行業人才可滿足低階需求，如果要網羅高階人才可能對敏感產業不利，學術機構可以滿足一些高階需求，但必須要有許多在職訓練，而美國半導體相關科系的碩士生，逾半是外國留學生。

美國對海外高技能員工的需求約達3500人，「理想的狀況是，這些外國人才就是台積電、三星等晶片大廠的員工」。

為了吸引外國人才，報告建議美國政府應該特別為台灣與南韓勞工增加簽證管道，例如 透過簽證配額與修法等方式，有效達成延攬人才的目標。據估計，未來10年，美國需要經驗豐富、高技能的外國人才將增加19%，而低階人才的需求也將增加11%。