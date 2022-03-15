昨天(14)日是白色情人節，有一名男子用一萬元的百元鈔票摺成玫瑰花，準備送給老婆當情人節禮物，不過他摺完後覺得怎麼看怎麼奇怪，因此在臉書PO照詢問大家問題出在哪？不料照片曝光後，網友一看全歪樓，直呼「顏色不對」。

這名男子昨天(14)日在臉書社團《爆料公社》表示，相信為人夫、為人男友的人，這時候已經開始準備禮物，或許也已經準備好了，這次情人節他打算摺鈔票玫瑰花給老婆，可是看教學摺出來的很漂亮，他的卻怎麼看怎麼不像玫瑰花。

網友PO出自己摺的「鈔票玫瑰」，覺得怎麼看怎麼奇怪。(圖/截自臉書爆料公社)

照片曝光後，網友紛紛回應「可能是顏色錯了」、「顏色的問題，比如說用藍色那張摺怎樣都美啊」、「這顏色要摺100朵太累，建議換個顏色只需要摺10朵」、「藍紫色的99朵，可以讓你快樂似神仙」、「2000的新鈔送99朵也不錯」、「不是用2000元摺出來的花，怎麼摺都不會好看」。

不少網友都一致認為，最大的錯誤就是顏色不對，暗指沒有用千元鈔，也有網友覺得「其實真的可以不用摺，因為要拆開很麻煩，直接給意思是一樣的，感動也是一樣的」、「給整本的也可以感動，用不著摺」，還有網友笑回「數目不夠只好用摺花來湊」。