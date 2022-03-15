「蔡英文＆DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」，今釋出副總統賴清德專訪，網友詢問賴清德的問題從頭髮、香菜到英文名字等，五花八門，尤其對他頭髮中分相當好奇；賴清德說，「我不是中分」，是髮線的關係；為了受訪還稍微弄一下，「不要太瀟灑」。他說完不僅自己笑出來，主持人也忍不住大笑。

網友問他，咖喱飯會攪拌嗎？他說，會先吃一兩口咖哩的味道，再把它攪拌，馬鈴薯跟紅蘿蔔，會先吃味道。「我不是美食主義者，吃飯就是為了吃飽，不會講究美味」；吃火鍋會加芋頭，芋頭好吃，三色豆也敢吃，「我沒講究到那麼細，吃起來蠻好吃就吃」，香菜他不吃，但台南美食很多放香菜，他會交代不要放，筒仔米糕最常見，羹湯也是，但老闆如果放了，他不會挑開，還是會混著一起吃，因為挑起來浪費」。

雖然當兩屆台南市長，不過賴清德透露，他現在早餐喝精力湯，蔬菜水果一起打；被問到會帶出國的小物是什麼？他說是感冒藥、胃藥或止瀉藥，可能是臨床醫師的訓練，他帶的東西一定都跟很多人不一樣，這些藥有時也可以幫助別人，這次出國雖然有防疫醫師，但他也習慣帶，身邊團員有人不舒服也可以用。

這次出訪回國，他也接受14天防疫隔離，被問到隔離時都做什麼？他說，平時他都沒有在追劇，花很多時間在睡覺，例如下午二點，睡到下午五點、六點，晚上也可以睡，可能平常不覺得，人都有生活習慣，一旦出國五、六天，有14天可以休息，或許以前體力上有超支而不自知，所以就會想要睡覺，很自然就發生，還有就是看書，難得有機會，他這次看的第一本是「零失誤」；還有一本是醫學領域的書；至於出訪專機上，他也沒看電影，因為都要準備總統交付三個任務，但回程就在睡覺。

賴清德提到，在美國念書有個好處，很大興趣是會去看棒球，他小學是學校棒球隊，初賽就被幹掉，但也玩得很高興。

至於很多覺得他的髮型一成不變；他說，並不排斥新造型，「其實我看一下，我不是中分」，是髮線的關係，分這樣比較好整理，若刻意換一個髮型就會比較辛苦，這不是他自己要的，是去理髮時，跟他說這樣好整理，所以他多數用水抹一抹，但今天來受訪有稍微弄一下，不要掉下來弄到眼睛，不要太瀟灑，有稍微固定一下。

提到休閒運動，他說，其實他很喜歡運動也喜歡看運動比賽跟節目，國中也有常常打籃球，三分球、底線也很準，他打的是前鋒，但是現在已經不行了，唸台大時，跟一個同一屆校隊比投籃，「我10個投進9個，他投進8個」，但當市長後就很困難在外面運動，民眾會很熱情來打招呼，後來他就用跑步機，副總統剛上任時後有跟千里步道協會去走千里步道，但疫情爆發就沒有了。

被問到為何取英文名字William（威廉）？他說，大學時需要英文名字，會取William是因為看了一部電影，男主角William很勵志，他就取William，後來看到英國王子也叫威廉，覺得很好，就沿用至今。

至於有機會會想去哪個國家？他說，想去日本或美國，去看棒球，但未來比較有可能去邦交國。