連鎖速食龍頭麥當勞方便且出餐速度快，因此深受不少外食族喜愛。一名男網友分享，在麥當勞店內有一個「神奇軌道」，能將打包好的餐點運送到樓下，並拍下餐點的移動過程，讓不少網友大開眼界，也有員工現身說法，指出這是為空間有限的麥當勞而設計的獨特設施，並不是每家店都有。

一名男網友13日在《TikTok》分享一段短片，只見一名麥當勞員工將裝有餐點的紙袋固定在輸送帶的夾子上，按下綠色按鈕後，輸送帶開始向上移動，紙袋也隨著輸送帶的軌道移動到樓下，讓他忍不住驚呼，「現在麥當勞變這麼進步的嗎」。

打包好的餐點隨著輸送帶軌道移動。（圖／截自TikTok用戶＠kkhdmc）

透過輸送帶讓餐點可以快速送到1樓。（圖／截自TikTok用戶＠kkhdmc）

短片曝光讓不少網友大開眼界，直呼「第一次看到這個耶」、「麥當勞真的有這種東西嗎」，也有常客回憶道，「打從我有記憶以來就有了」、「7、8年前板橋重慶麥當勞就有了，可惜倒了」、「我國小的時候，都會特別去學校附近的麥當勞看這個」。

此外，也有麥當勞員工出面解惑，指出有些老房子改建的麥當勞，或空間小、有上下樓層的麥當勞，因為空間有限的緣故，而設置這條輸送帶，方便2樓的廚房員工將打包好的餐點送到1樓，且設有輸送帶的麥當勞，大多都是1樓員工負責點餐、裝飲料和出餐，因此也不用擔心飲料會在運送過程中掉下來。