昨天烏克蘭國營電力公司Ukrenergo表示，已停運的車諾比核電廠(Chernobyl nuclear station)再次遇到失去外部電力的問題，可能造成乏燃料散熱不足。對此國際原能總署(IAEA)發文澄清，車諾比的冷卻池水量足夠，就算失去電力，也不會在短期內引發立即危險。

車諾比電廠是在3月9日發生失去所有場外電力的狀況，然後電廠內的柴油發電機立即運轉，提供備用電力。到了3月13日，烏克蘭表示，專家已經修復了其中一條對外輸電線，於是在3月14日再次獲得外部電力。

然而，當天晚上，烏克蘭國營電力公司表示，已修復的線路再次遭到俄羅斯佔領軍的破壞，同步發表緊急聲明，表示電廠有危險。

不過，IAEA的第21篇烏克蘭核能安全聲明則澄清，這起失電事件並沒有對基本安全功能產生重大影響，因為「乏燃料儲存池內的冷卻水量，足以在沒有電力供應的情況下維持散熱。」

IAEA進一步表示，乏燃料儲存池在完全斷電的情況下，「對基本安全系統沒有影響」，因為電廠內的柴油發電機仍然運作，目前的柴油儲備至少可以供應到3月 15日晚間。

至於扎波羅熱核電廠(Zaporizhzhia nuclear station)發生的廠區內炸彈爆炸事件，IAEA正在向烏克蘭查證與核實。3月4日俄羅斯部隊佔領電廠後，後續的其中一項工作是探測和清理受損的訓練中心，以及核電廠其他地方發現的未爆彈。

IAEA表示，車諾比、扎波羅熱電廠的輻射值與3月13日相比沒有任何變化。