2015年擔任陸軍花東防衛指揮部的少將參謀長韓豫平，因被控詐取加菜金2880元判囚4年6月定讞，司法院表示，貪汙治罪條例的法定刑度如果被認定過高，無法兼顧所有案情，而需另行修法，司法院基於權力分立原則，予以尊重。

司法院表示，加菜金核銷宴請下屬之眷屬所生費用，是否構成貪汙罪，因本案已確定，可受公評，若循非常上訴、再審等法定途徑尋求救濟，本院亦表尊重；司法院作為最高司法機關，不便就法律解釋、適用等審判核心事項表示意見，以維護審判純淨空間