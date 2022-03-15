前少將因2880元加菜金遭判囚4年半 司法院說話了 19:502022/03/15 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2015年擔任陸軍花東防衛指揮部的少將參謀長韓豫平，因挪用漢光演習的加菜金，支付指揮官招待部屬的家人一起吃海產的費用，其中不符加菜金使用目的人員餐費2880元，被依現役軍人利用職務機會詐取財物罪判囚4年6月定讞。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2015年擔任陸軍花東防衛指揮部的少將參謀長韓豫平，因被控詐取加菜金2880元判囚4年6月定讞，司法院表示，貪汙治罪條例的法定刑度如果被認定過高，無法兼顧所有案情，而需另行修法，司法院基於權力分立原則，予以尊重。 司法院表示，加菜金核銷宴請下屬之眷屬所生費用，是否構成貪汙罪，因本案已確定，可受公評，若循非常上訴、再審等法定途徑尋求救濟，本院亦表尊重；司法院作為最高司法機關，不便就法律解釋、適用等審判核心事項表示意見，以維護審判純淨空間 被監委指責延遲修法影響同志伴侶權 司法院澄清了 退將抱不平 質疑女法官不懂軍隊文化 #司法院 #加菜金 #2880元 #判囚 #韓豫平 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逼少年掌嘴女法官又出事！「喬」夜間不訊問遭送監院 19:032022/03/08 社會 誘女學生到樓梯間摸私處還「強行喇舌」高中狼師慘了 11:242022/03/02 社會 憲法法庭審理懲戒釋憲案 司法院正副院長迴避 18:492022/03/11 社會 家事調解 司法院希望讓溝通成為可能 13:432022/03/15 社會 捐助成立的法扶基金會遭誤導冒用 司法院怒了 18:252022/03/04 社會 時論廣場》韓豫平案 立委不宜介入（高源流） 19:512022/03/08 時論廣場 影響同志伴侶權爭議 監察院與司法院互摃 22:452022/02/25 社會 為2880元判4年半 韓豫平：沒貪一毛錢 04:102022/03/08 社會新聞 抽閱裁判書 是想干預審判嗎 04:102022/02/18 時論廣場 國民法官法庭造型亮相 各地院明年1月前完成 16:032022/03/01 社會 中一中師生互嗆延燒 司法院：可適當禁止學生使用手機 10:482022/03/14 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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