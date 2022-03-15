披上華麗夢幻的婚紗，拍下唯美動人的婚紗照，以女神形象和愛人一起步入結婚禮堂，是許多女孩畢生的夢想。日本有一名熱愛健身的正妹，近日也將結婚並拍攝了婚紗照，怎料因為她重訓所練出結實健壯的背肌，竟和身穿的水藍色夢幻婚紗產生強大違和反差，在婚禮現場嚇到不少賓客，還害她被媽媽唸了一頓；但11萬網友看了則笑翻，戲稱她是「最猛新娘」，除安慰她「其實超搭的」，也紛紛為她獻上祝福。

根據日本媒體《grape》報導，推特（twitter）上一位日本女網友「Nam」表示，因為近期迎來自己的結婚典禮，所以她穿上一套水藍色婚紗分享美照；然而照片一曝光，只見她身上穿著婚紗，露出的部分竟霸氣秀出一身強壯背肌，讓結婚的粉紅泡泡浪漫氛圍瞬間消失殆盡。

Nam本身酷愛重訓，她不但常在推特上分享自我鍛鍊的影片及照片，還曾放話說要成為「100天後能引體向上10次的女人」；努力不懈的她也確實練就了一身壯碩健美身材；只是這身「肌肉婚紗」的反差實在大，怕她結實的肌肉在婚禮中嚇壞賓客，還害她因此被母親唸了一番。

Nam表示，因為最近要拍婚紗照，媽媽不斷叮囑她「不准再練了」，她笑說：「媽媽擔心我會練得太壯」，但身為重訓魔人的Nam既然已經立下目標，不但沒有停止健身，反而更積極實踐目標：「我的背肌實在是太寬了，媽媽看到婚紗照快氣死，但我真心覺得裙子很好看（笑）啊！」

日本重訓正妹Nam的背肌婚紗照有趣味反差且驚艷，媽媽則覺得驚嚇。（圖／取自Nam推特）

這張「背肌」婚紗照吸引近11萬讚，網友紛紛笑虧：「這位新娘子很猛喔」、「是喝了多少乳清蛋白」、「會殺人的背影啊」、「像條肌肉的彩虹一樣」、「看來我也為了結婚典禮去練練肌肉好了」、「第一次看到婚紗照會笑出來」、「新郎可以坐妳肩膀上了哈哈」、「以後可以用這個肩膀扛兩個小孩」、「壯碩版迪士尼公主」、「其實很適合妳（笑）」、「祝妳新婚（肌肉）快樂！」、「好棒的肌肉喔」、「其實我覺得這樣超搭的」、「結婚後要幸福喔」，都不吝給予祝福。