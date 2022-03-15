俄羅斯自2月入侵烏克蘭，戰事已爆發逾2周，雙方一舉一動備受全球矚目。對此，「乾坤門文化教育學會」五術命理師陳老師13日表示，從目前狀況而言，顯然烏克蘭敗局已定，俄軍打下烏國首都基輔，說穿了只是時間的問題。他也預測，俄羅斯總統普丁最終目的並非和談，而是要烏克蘭投降。

乾坤門文化教育學會五術命理師陳老師13日在Youtube頻道「乾坤門五術」表示，從目前狀況而言，顯而易見烏克蘭敗局已定，因為美國最近不斷放風聲出來，要烏克蘭總統澤倫斯基盡速撤離基輔，並協助他成立「流亡政府」，為的就是讓流亡政府起到騷擾作用，俄羅斯打下烏克蘭後也睡不好覺、做不好事。

烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／美聯社）

陳老師表示，俄軍現在已經把烏克蘭首都基輔東、西、南三方向包圍，北方也被俄軍的裝甲部隊逐漸進逼，打下基輔說穿了只是時間的問題，且俄軍在烏西地區，也已經打下利維夫，甚至砲轟邊境地區，因此，西方的軍援現在要進入烏克蘭境內是比較困難的，在西方軍援減少下，要全面反攻的機會是不高的。

陳老師續指，北約和美國都不派兵也不支援戰機給烏克蘭，可預期的是烏克蘭接下來會和俄羅斯陷入長期的資源消耗戰，而以綜合國力而言，基輔是沒有足夠的資源能和俄羅斯消耗的，近日才有新聞揭露，基輔現在所擁有的資源，只能夠再撐14天，若首都斷糧，軍心動搖，烏克蘭領導層有沒有可能被窩裡反？這在戰爭中都是很難說的。

對於過去一段時間雙方停火談判皆未取得重大進展，也讓外界好奇，普丁到底要什麼？陳老師認為，普丁要的很可能是要烏克蘭投降，而非和談，因為以俄軍現在的攻勢，都已經包圍基輔了，甚至攻陷烏克蘭多個大城了，是還要跟澤倫斯基談什麼？澤倫斯基又能拿什麼跟普丁談？