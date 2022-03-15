勞動部每年第三季召開基本工資審議委員會，討論隔年度基本工資，其餘各季將舉行基本工資工作小組，討論近期情勢。勞動部15日表示，今年第一季基本工資工作小組預計在3月最後一周召開，這次也會檢討經濟情勢，並檢討基本工資施行情況、基本工資補貼動態，預料討論重點會放在消費者物價指數（CPI）的變化。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，3月底前將召開今年度的第一次基本工資工作小組會議，日期尚未確定，而這次將由新任的審議委員來討論，討論議案包括今年第一季經濟社會指標變化、今年基本工資實施狀況、經濟部執行的基本工資補貼方案等，「CPI的變化應該是這次的討論焦點」。

另外，勞動部15日也公布新任基本工資審議委員會委員名單，近日已聘請新任審議委員，並發出聘書。依「基本工資審議辦法」，主任委員由勞動部部長兼任，另外21名為勞資政學的審議委員，每任任期二年。

新任資本工資審議委員，除了勞動部部長許銘春為主認為元，政方代表為勞動部次長王尚志、經濟部工業局副局長陳佩利、國發會人力發展處長林至美；資方部分有中華民國全國工業總會代表何語、中華民國全國商業總會代表劉守仁、中華民國全國中小企業總會代表游永全、中華民國工商協進會代表邱一徹、中華民國工業協進會余玉枝、中華民國工業區廠商聯合總會代表蔡培松、與台灣區電機電子工業同業公會代表鄭富雄。

勞方代表有全國產業總工會代表江健興、中華民國全國總工會黃稜茹、台灣總工會代表陳美靜、全國工人總工會代表張家銘、全國勞工聯合總工會代表林恩豪、全國產職業總工會代表許英義、與中華民國餐飲業工會全國聯合會代表花錦忠；學者代表則是淡江大學產業經濟學系教授蔡明芳、國立台灣大學國家發展研究所兼任副教授辛炳隆、文化大學勞動暨人力資源學系助理教授吳慎宜、以及國立中正大學法律學系教授鄭津津。