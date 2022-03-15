「宅神」朱學恒14日與資深媒體人黃暐瀚在網路直播中探討俄烏戰局時，突然爆料「郭正亮被人威脅要開除黨籍」。對此，郭正亮今天(15日)與朱學恒進行網路直播時表示，沒有這件事，並指自己從未支持過俄羅斯；朱學恒則忍不住直言，他看到和開除郭正亮黨籍的相關內容後，覺得實在太荒謬、太扯了。

朱學恒15日晚間邀請郭正亮一起進行網路直播時，對郭正亮提起關於開除黨籍的問題，郭正亮聞言後直言，「就沒有這件事」。朱學恒指出，自己收到一則採訪，並直言看到內容後都驚呆了，「郭正亮先生對俄烏戰爭的言論站在國際社會對立面；跟大多數國人站在對立面；長期不當發言和所屬政黨站在對立面，郭正亮公開發言，配合中國大外宣，唱衰政府施政，與國民黨唱和，違紀事實明確」。

郭正亮表示，有關俄烏戰爭的消息，自己並沒有透過中國大陸方面的管道獲取，「實在是莫名其妙」。朱學恒則說，現在的問題不是郭正亮的問題，言論自由就是表示他有他的言論依據，結果還有人要求民進黨台北市黨部開除郭正亮黨籍。

郭正亮說，「人家在初選了嘛」。朱學恒回答，「你幹嘛把他們講出來，不是我唬爛，光是說實話就被人家威脅要開除黨籍，太荒謬了，太扯了」。郭正亮補充，「我又沒有表達支持俄羅斯，我們都同情烏克蘭，只是說問題要怎麼解決」。