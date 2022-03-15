38歲南韓人氣YouTuber李根大尉（LT Ken Rhee/이근대위）曾是海軍特戰隊（UDT）一員，他不顧南韓政府反對，飛到烏克蘭當義勇軍，一度被傳戰死，但本人親自闢謠，並強調「任務完成前不會再發任何消息」。而最新情況曝光，李根大尉被傳真的怕戰死而逃到波蘭，卻禁止入境。

根據韓媒《朝鮮日報》報導，南韓外交部相關人士透露，目前人在烏克蘭的李根大尉，前往基輔時發現戰況慘烈，極有可能有生命危險，便趕緊離開當地，逃往鄰近的波蘭，不過在邊境遭攔下。據悉，李根大尉和4名同行之所以會被拒絕入境，可能是因為他們當初未經允許就入境烏克蘭，導致波蘭不希望他們踏進國土。

不過，李根大尉今（15日）在IG駁斥該說法，強調自己國境附近都沒去過，且和隊員們在前線就分開，目前只剩自己留在戰地，夥伴們已在烏克蘭安全地撤退，並呼籲外界不要再製造假新聞；李根大尉也透露首爾警察廳建議他向臨時的外交部辦公室提出歸國的申請，但他婉拒了，表示烏克蘭的戰事猛烈，所有的戰士都撤離，可是他想要盡全力幫助烏克蘭，未來若是想回國，會自行向外交部尋求協助。李根大尉疑考量人身安全，很快地刪除烏克蘭相關貼文，不願意透露詳細的個人位置。