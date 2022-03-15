新光金控2018年以130億元併購元富證券，時任新光金發言人兼資深副總經理徐順鋆、協理李超儒等人，擔心此一利空訊息公布後，新光金股價下跌，遂在這項重大訊息公布前，於在禁止交易期間內，賣出其持有的新光金股票規避損失，涉嫌違反《證交法》內線交易罪，檢調15日兵分5路搜索約談，北檢訊後諭令徐順鋆以20萬元交保。

徐順鋆曾任新光金財務長，是新光金財務大將，已於去年4月退休，退休後轉任新光傑仕堡商旅董事長，另李超儒則是新接任的發言人兼副總，他15日下午舉行完法說會後，就被檢調約談。

新光金控自2006年持有元富證券股票，2018年4月24日宣布，決議通過採股份轉換方式，取得元富證券已發行的持有普通股，轉換後，元富證券將成為新光金100％持股的子公司，以當時盤價計算，新光金以約台幣130億元合併元富證。

檢調獲報，徐順鋆、李超儒等內部經理人，在得知這項併購重大消息後，就在禁止交易期間內，賣出個人持有的新光金股票，其中徐賣股減損上百萬元，李超儒也減損10多萬元，台北地檢署檢察官15日指揮調查局新北市調處展開搜索約談。