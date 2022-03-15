2019年爆出國安局人員趁總統蔡英文出訪，透過中華航空「超買」1萬餘條香菸企圖闖關，遭法務部調查局人贓俱獲，其中關鍵人物，負責統籌出訪的華航資深副總羅雅美躲過官司，僅被華航調為非主管職。華航今日內部公告，羅回歸資深副總，負責督導地勤、空勤等單位，即日生效。

華航回應，人事安排以公司治理及經營管理為考量，相關主管派任均屬正常輪調。

2019年7月22日，蔡英文結束12天「自由民主永續之旅」返台，國安局官員趁機在總統車隊中夾帶近萬條私菸，企圖從國賓禮遇通道闖關入境，遭埋伏的調查人員當場攔截起獲。

台北地院認定國安局8名被告職司總統維安的重要任務，濫用特權以公務車載運菸品出關，公器私用，漏稅高達818萬多元，依貪汙罪判主導團購的少校吳宗憲10年4月、張恒嘉10年2月，6名駕駛班上士則各判6年2月到7年不等。

另華航空品處副總邱彰信、協理于堯及管理師陳穎彥，各依逃漏稅捐罪判刑2年8月、2年半及2年，組長黃川禎則依貪汙幫助犯重判5年4月。

羅雅美曾是民進黨大老邱義仁的秘書，蔡英文2016年6月首次出訪時，羅僅是華航子公司華膳空廚的採購經理，但蔡出訪前看到熟面孔，親切的叫了一聲「小美」，幾天之後羅的職位「四級跳」，沒有航空專業背景卻跳過母公司的經理、協理、副總，直接成為資深副總。

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