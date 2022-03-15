櫃買中心於15日與中華電信共同舉辦「中華電信可持續發展債券上櫃掛牌典禮」，交通部、金管會、承銷商與認證機構等貴賓代表親臨祝賀，在貴賓共同敲鑼見證下，祝賀電信業首檔可持續發展債券上櫃掛牌成功。

櫃買中心董事長陳永誠指出，櫃買中心為協助企業永續轉型與發展，並配合主管機關相關政策建立我國永續發展債券專板，截至今年2月底，已有98檔永續發展債券在櫃買中心上櫃掛牌，累計發行量高達新台幣2,921億元，110年度發行量突破1,000億元創歷史新高；相信這次中華電信發行可持續發展債券的成功經驗，能夠吸引更多企業加入可持續發展債券的發行，使永續發展債券市場更加蓬勃發展。

交通部常務次長祁文中表示，非常樂見中華電信始終秉持取之社會、用之社會，善盡企業公民責任，展現正面影響力，中華電信一直致力落實企業社會責任與環境永續發展，特別是在積極承擔社會責任方面，更是大家有目共睹。

證期局蔡副局長蔡麗玲指出，感謝櫃買中心協助及加速國內綠色經濟與社會效益的投資和發展，並帶動企業社會責任理念落實，讓經濟發展與永續金融得以相輔相成，相信未來在我國經濟的發展上，永續發展債券將持續扮演重要的角色，期許我國永續發展債券市場的發展能夠在各方的積極推動與參與下，規模逐步成長，並持續成為我國資本市場的核心價值。

群益金鼎證券王董事長表示，中華電信可持續債籌資訂價過程中，成功吸引116億新台幣認購，最終發行35億新台幣、票面利率0.69％，信用貼水僅加碼6bps，顯示投資人對於中華電信的債信高度肯定。

中華電信謝繼茂指出，中華電信是台灣第一家發行可持續發展債券的電信業，在全球眾多電信業中，更是少數幾家領先發行之標竿業者。中華電信長期以來持續專注企業ESG永續發展，並具體連結聯合國永續發展目標（SDGs），本次資金將用於綠建築、電話網路IP化、離島及偏鄉建置基地台縮短城鄉差距，並響應世界永續發展潮流及政府政策；希望透過此次的發行，為推動國內永續金融蓬勃發展盡一份心力。